Кудрявцева не смогла выйти в финал турнира ITF в Дубае в парном разряде

Россиянка Алла Кудрявцева и представительница Нидерландов Михаэлла Крайчек не смогли пробиться в финал турнира ITF в Дубае в парном разряде. В полуфинале соревнований с призовым фондом $100 тыс. они уступили голландке Лесли Керкхове и Лидии Морозовой из Беларуси (1) со счётом 5:7, 6:3, [7:10]. Продолжительность противостояния составила 1 час 19 минут.

В финале Керхкове и Морозова сыграют с победительницами матча Михаэла Бузэрнеску (Румыния)/Алёна Фомина (Россия) — Полина Монова (Россия)/Яна Сизикова (Россия).