Павлюченкова: в горах было здорово на время забыть об ударах по мячу

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова сообщила, что недавно совершила восхождение в гору на снегоступах.

«В последний раз я делала это в 2008 году. В этом году сделала вновь вместе с моим наставником по фитнесу и теннисным тренером Симоном Гоффеном. Мы провели неделю во Французских Альпах и за 90 минут поднимались на 750 метров. Мы надевали снегоступы, но не использовали лыжных палок.

Я это делала в первую неделю предсезонных тренировок до возвращения на корт. Я много играю в теннис по ходу сезона, так что было здорово на время забыть об ударах по мячу", — цитирует Павлюченкову ESPN.