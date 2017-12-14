Пэр сыграет в квалификации турнира в Пуне, хотя попадает в основную сетку

41-я ракетка мира француз Бенуа Пэр заявился для участия в квалификации турнира в Пуне, который пройдёт с 1 по 7 января. Интересно, что Бенуа по рейтингу проходит в основную сетку соревнований, но решил начать выступление с отборочных состязаний, чтобы получить больше игровой практики в рамках подготовки к Открытому чемпионату Австралии. Пэр трижды доходил до полуфинала соревнований в Ченнае.

Также в квалификации турнира в Пуне выступят испанец Томми Робредо, бельгиец Рубен Бемельманс, итальянец Марко Чеккинато и бразилец Тьягу Монтейро.