С. Уильямс попала в топ-30 наиболее вдохновляющих людей мира 2017 года

Авторитетное издание Business Insider включило 23-кратную победительницу турниров серии «Большого шлема» американку Серену Уильямс в топ-30 наиболее вдохновляющих людей планеты в 2017 году, сообщает Tennis World. Авторы списка отмечают специалистов в разных сферах, которые мотивируют людей проявлять больше усердия и добиваться более высоких результатов в своей деятельности.

В январе 2017-го Уильямс-младшая выиграла Открытый чемпионат Австралии, будучи беременной, а в сентября родила дочь Олимпию Алексис.