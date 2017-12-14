Джокович начал сотрудничество с главой отдела аналитики АТР

12-кратный победитель турниров серии «Большого шлема» серб Новак Джокович начал сотрудничество с теннисным аналитиком Крейгом О'Шоннесси, сообщает Tennis.com. По данным источника, специалист помогает Новаку в подготовке к следующему сезону и будет сопровождать его на серии австралийских турниров. О'Шоннесси возглавляет отдел аналитики АТР.

Джокович сыграет на выставочном турнире в Абу-Даби. Он начнёт выступление с полуфинала соревнований, где сыграет либо с австрийцем Домиником Тимом, либо с канадцем Милошем Раоничем.