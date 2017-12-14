Сёдерлинг: Федерер завершил бы год первым, не пропусти он грунтовый сезон

Бывшая четвёртая ракетка мира швед Робин Сёдерлинг поделился прогнозами на Открытый чемпионат Австралии.

«Не стоит сбрасывать со счетов Маррея и Джоковича. У них было время на восстановление и подготовку к сезону. Но главным фаворитом считаю Федерера. В прошлом сезоне, когда он показывал свой лучший теннис, никто не мог остановить его. Даже Надаль. Рафа завершил год в звании первой ракетки мира, но если бы Роджер играл на грунте, то первым бы в ноябре стал именно он», — приводит слова Сёдерлинга Tennismash.