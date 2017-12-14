ITF опробует новые правила на «фьючерсах» в 2018 году

Международная федерация тенниса опубликовала правила соревнований под эгидой организации на 2018 год. Среди нововведений следует отметить, что на турнирах серии «фьючерс» у мужчин и категории ITF у женщин могут применяться меры по уменьшению длительности встреч. В таком случае сеты будут проводиться до победы в четырёх геймах, а при счёте ровно теннисисты будут разыгрывать решающее очко. Кроме того, вместо решающего сета возможно проведение супер тай-брейка до 7 или 10 очков. Ещё одним новшеством станет отмена повторной первой подачи при попадании мяча в трос.

Все эти правила могут применяться организаторами в особых случаях, в том числе при частом переносе матчей из-за дождя.