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Бывший тренер Конты вернулся в команду Стивенс

Теннис

13-я ракетка мира, победительница Открытого чемпионата США-2017 американка Слоан Стивенс начала сотрудничество с британским тренером Эндрю Фитцпатриком. Об этом на своей странице в сети «Твиттер» написал журналист Мэтт Кронин. Слоан с января 2016 года работает под руководством Камау Мюррея.

28-летний специалист в прошлом сезоне входил в команду британки Йоханны Конты, а ранее уже работал со Стивенс в качестве спарринг-партнёра. Также в его послужном списке работа с датчанкой Каролиной Возняцки и британкой Наоми Броэди.

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