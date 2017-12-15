В. Уильямс: на US Open-1999 Серена дала мне лучший совет в жизни

Американка Винус Уильямс призналась, что самый важный совет ей дала её сестра Серена перед полуфиналами Открытого чемпионата США 1999 года. Тогда Винус не смогла выйти в финал, проиграв швейцарке Мартине Хингис, а Серена одолела свою соотечественницу Линдсей Дэвенпорт. В финале Уильямс-младшая обыграла Хингис.

«Я спросила её: «Серена, ты нервничаешь перед завтрашним матчем?». Она сказала: «Нет, я не нервничаю, потому что мы обязаны выйти на корт. А если уж мы выйдем, то почему бы не побороться?». Это лучший совет, который я получила в жизни. К сожалению, тогда я к нему не прислушалась. Это была одна из моих самых больших неудач и самый большой урок. После этого вся моя карьера изменилась. Ты должна выйти на корт — почему бы не побороться? Это определённо лучший совет, который со временем не теряет актуальности.

Мы с Сереной очень любим и защищаем друг друга. Даже в день свадьбы я также её оберегала. Я носилась как сумасшедшая собака. Было именно так. Мы просто любим друг друга, и время, проведённое вместе, было лучшим», — цитирует Винус Уильямс CNBC.