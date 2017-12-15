Британка Рэй объявила о завершении карьеры

Британская теннисистка Джоселин Рэй приняла решение завершить карьеру. 26-летняя спортсменка сыграла в 17 матчах за сборную Великобритании в Кубке Федерации. В 2010 году она завоевала золото на Играх Содружества. Также на её счету 23 титула на турнирах ITF в парном разряде. Рэй намерена заняться тренерской работой и благотворительностью.

«Мне так повезло играть в теннис в разных уголках мира и получить огромный опыт. Спорт дал мне так много возможностей. Я встретила немало невероятных людей. Я чувствую, что пришло время сделать шаг назад и проводить больше времени с друзьями и семьёй», — сказала Рэй.

«Я очень рада, что Джо начинает новый этап своей жизни. Мне повезло играть вместе с ней в Кубке Федерации и быть её капитаном. Она очень жизнерадостный человек и невероятный командный игрок. Нам будет её не хватать», — цитирует капитана сборной Великобритании в Кубке Федерации Энн Кеотавонг.