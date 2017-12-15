Фомина вышла в финал турнира ITF в Дубае в парном разряде

Российская теннисистка Алёна Фомина и представительница Румынии Михаэла Бузэрнеску пробились в финал турнира ITF в Дубае в парном разряде. В полуфинале соревнований с призовым фондом $ 100 тыс. они одолели россиянок Полину Монову и Яну Сизикову со счётом 4:6, 7:6 (7:5), [11:9].

Продолжительность противостояния составила 1 час 51 минуту.

В финале соревнований в Дубае Фомина и Бузэрнеску сыграют с голландкой Лесли Керкхове и представительницей Беларуси Лидией Морозовой, посеянными под первым номером.