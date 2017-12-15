Коккинакис назвал Федерера величайшим игроком всех времён

Австралийский теннисист Танаси Коккинакис назвал 19-кратного победителя турниров «Большого шлема» швейцарца Роджера Федерера величайшим игроком всех времён, сообщает Tennis World USA.

На вопрос о том, какой момент карьеры он считает самым ярким, Коккинакис сказал: «Пожалуй, это матч с Гулбисом на Australian Open 2015 года. Я сумел победить 11-го сеяного, отыграв матчбол. Благодаря такой поддержке зрителей на корте номер 3 это было настоящее сумасшествие».

Танаси одолел Эрнеста со счётом 5:7, 6:0, 1:6, 7:6 (7:2), 8:6.