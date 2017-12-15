Бедене вновь будет выступать за Словению, чтобы попасть на Олимпиаду-2020

28-летний Аляж Бедене, в марте 2015 года принявший британское гражданство вместо словенского, вновь будет выступать за Словению. Об этом сам теннисист сообщил в своём «твиттере».



«Всем привет. Хочу рассказать вам, что я проинформировал ITF о желании выступать за Словению — страну, в которой я родился, — с 1 января 2018 года. Одна из основных целей на оставшиеся годы моей карьеры в том, чтобы сыграть на Олимпиаде-2020 в Токио. Я с гордостью называл Великобританию своим домом на протяжении последних девяти лет, многие люди здесь поддерживали меня.



Британская ассоциация тенниса билась за моё право выступать в Кубке Дэвиса за эту страну, за что я тоже очень благодарен. Я мечтал играть в Кубке Дэвиса за страну, так много давшую мне. Но на этом этапе карьеры я не хочу упускать возможность выступления в Кубке Дэвиса и на Олимпиаде. Эти два соревнования много значат для меня. Решение было непростым, и я ещё раз хочу поблагодарить всех за поддержку. С нетерпением жду встреч со своими друзьями и фанатами на турнирах в следующем году», — написал Бедене.



Такое решение Бедене связано с тем, что ITF не разрешает ему играть в Кубке Дэвиса за какую-либо сборную, кроме Словении. Таким образом, представляя Великобританию, он лишён шанса попасть на Олимпиаду.