Ротенберг: ситуация с Бедене — грустная история о закрытых границах и умах

Известный американский журналист Бен Ротенберг прокомментировал новость об обратной смене теннисного гражданства Аляжа Бедене, который вновь будет выступать за Словению вместо Великобритании.



«Это грустная история о закрытых границах и не менее закрытых умах. Одна из проблем антииммиграционных ITF в том, что они направлены против игроков из маленьких стран, где федерации рано вызывают всех в сборные. Поэтому россиянка Гаврилова легко перешла к выступлениям за Австралию, а хорватка Томлянович сделать это не может», — написал Ротенберг в своём «твиттере».

Бедене вновь будет выступать за Словению, чтобы попасть на Олимпиаду-2020