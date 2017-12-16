Веснина: мы с мужем уже даже знаем, какие имена будут у наших детей

Олимпийская чемпионка Игр-2016 в парном разряде россиянка Елена Веснина рассказала о знакомстве с мужем Павлом Табунцовым, а также поделилась планами на будущее.

«Наша первая встреча состоялась в кругу общих друзей — как оказалось, у нас их было очень много. Я даже была удивлена, что мы не познакомились раньше. В момент общения, за ужином — помню, была весна — мы в компании играли в «Ассоциации» — атмосфера была очень весёлая, непринуждённая. Несмотря на то, что мы с Павлом встретились в первый раз, у нас как-то сразу наладился контакт, нам было очень легко вместе, и казалось, что мы знаем друг друга очень давно. Мне кажется, что искра была уже с самого первого вечера.

Мы всё-таки больше похожи. И по характеру, и тем, что мы оба спортсмены. Нас очень многое связывает, и поэтому у нас немало тем для разговора. Мы вместе смотрим соревнования по всем видам спорта, болеем за команды вместе. Даже если взять, к примеру, вопрос дизайна интерьера — я только хочу что-то сказать, а Павел уже с языка снимает, и наоборот.

У меня есть цели в карьере: хотелось бы стать первой в мире в парном разряде, выиграть турнир Большого шлема в одиночном разряде, войти в мировую десятку лучших. Это основные, глобальные цели. А после завершения карьеры, конечно, хотелось бы состояться как жена, мама. С Павлом у нас уже много разговоров на эту тему. Мы уже даже знаем, какие имена будут у детей. Также у меня одна из мечт — открыть теннисную академию в Сочи, чтобы был полноценный центр подготовки маленьких теннисистов и теннисисток, база, где можно было бы готовиться к крупным соревнованиям: сходить в тренажёрный зал, поплавать в бассейне, восстановиться в медицинском центре. У нас нет такого центра сейчас в Сочи и не так много подобных центров по стране. Мне бы очень хотелось, чтобы это получилось! Сейчас как раз ищем землю под строительство — мэр Сочи Анатолий Николаевич Пахомов уже изъявил желание помогать, так что вопрос пока только в поиске участка земли", — приводит слова Весниной официальный сайт ювелирного бренда Sokolov Jewelry.