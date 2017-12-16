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Бертенс отказалась от участия в матче Кубка Федерации со сборной США

Теннис

31-я ракетка мира голландка Кики Бертенс не поможет сборной Нидерландов в четвертьфинальном матче первой Мировой группы Кубка Федерации с командой США, который пройдёт в Ашвилле 10-11 февраля. Об этом на своей странице в сети «Твиттер» написал журналист Кристофер Клэри. По данным источника, решение Бертенс обусловлено желанием сосредоточиться на личных соревнованиях.

26-летняя Кики Бертенс приняла участие в 17 матчах Кубка Федерации и провела 28 встреч в одиночном и парном разряде, одержав 24 победы.

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