Бертенс отказалась от участия в матче Кубка Федерации со сборной США

31-я ракетка мира голландка Кики Бертенс не поможет сборной Нидерландов в четвертьфинальном матче первой Мировой группы Кубка Федерации с командой США, который пройдёт в Ашвилле 10-11 февраля. Об этом на своей странице в сети «Твиттер» написал журналист Кристофер Клэри. По данным источника, решение Бертенс обусловлено желанием сосредоточиться на личных соревнованиях.

26-летняя Кики Бертенс приняла участие в 17 матчах Кубка Федерации и провела 28 встреч в одиночном и парном разряде, одержав 24 победы.