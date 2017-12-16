Федерер — 15-й в рейтинге самых высокооплачиваемых спортсменов в истории

Вторая ракетка мира, 19-кратный победитель турниров серии «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер занял 15-е место в списке самых высокооплачиваемых спортсменов в истории по версии Forbes. Издание оценило суммарный доход 36-летнего уроженца Базеля в $ 675 млн. Замкнул топ-25 бывший лидер мужской табели о рангах, победитель восьми турниров Grand Slam американец Андре Агасси, заработавший $ 470 млн.

На первом месте в рейтинге оказался легендарный американский баскетболист Майкл Джордан с доходом в $ 1,85 млрд. Составители списка учитывали заработную плату, призовые и прибыль от спонсорских и рекламных соглашений.