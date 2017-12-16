Дель Потро победил Кирьоса в выставочном матче в Буэнос-Айресе

Аргентинец Хуан-Мартин дель Потро в выставочном матче в Буэнос-Айресе переиграл австралийца Ника Кирьоса со счётом 6:4, 4:6, 6:2. На трибунах за ходом поединка наблюдали 6400 зрителей.

«Я отношусь к Хуану-Мартину дель Потро с огромным уважением и восхищением. Очень рад, что сыграл в Буэнос-Айресе, тут невероятная публика», — приводит слова Кирьоса Infobae.

29-летний дель Потро завершил сезон на 11-й строчке рейтинга АТР, а 22-летний Кирьос располагается на 21-м месте.

«Я счастлив сыграть на стадионе в Луна-парке. Это символичное место для аргентинского тенниса и спорта в целом», — сказал дель Потро.