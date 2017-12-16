Бушар: не люблю готовить, максимум могу сварить яйца на завтрак

82-я ракетка мира канадка Эжени Бушар призналась, что не любит и не умеет готовить, а также оценила значимость правильного и здорового сна.

«Я не люблю готовить, мой холодильник всегда пуст. Я могу встать к плите только чтобы приготовить лёгкий завтрак, например, сварить яйца, которые необходимы для получения белка. У меня постоянно есть под рукой энергетические батончики и бананы. Думаю, бананы — это излюбленная еда каждого теннисиста.

Что касается сна, то это тоже важная часть работы. Чтобы иметь энергию для интенсивных тренировок, нужно спать не меньше и не больше определённого количества часов», — приводит слова Бушар Ubi Tennis.