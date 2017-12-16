С. Уильямс заявлена для участия в конференции в США во время Australian Open

23-кратная победительница турниров серии «Большого шлема» американка Серена Уильямс значится в числе участников бизнес-конференции Inside EFTs, которая пройдёт с 21 по 24 января 2018 года во Флориде, сообщает официальный сайт организатора мероприятия.

Напомним, что Серена попала в заявочный лист Открытого чемпионата Австралии, стартующего в Мельбурне 15 января. Таким образом, если информация о выступлении Уильямс-младшей на конференции подтвердится, то она не сможет сыграть на Australian Open.

Серена завоевала титул на Открытом чемпионате Австралии – 2016, будучи беременной, а в сентябре 2017-го родила дочь Алексис Олимпию.