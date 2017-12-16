В спектакле в Нью-Йорке Надаль представлен в образе гомосексуалиста

Во Flea Theater в Нью-Йорке (США) состялся спектакль, в котором испанец Рафаэль Надаль представлен как минимум бисексуальным персонажем, у которого завязывается роман с другим центральным персонажем представления мужского пола. Происходящее подчёркнуто нереально, и Надаля окружают странные персонажи, включая всеми шпыняемого одноглазого кота.



«Рафа выполняет в спектакле, скорее, роль символа. В целом многие топ-теннисисты, как и все спортсмены, являются для обычных людей символами. Например, Серена Уильямс — очень значимый символ в нашей культуре. Но какова Серена как человек по сравнению с Сереной-символом? Думаю, то же самое относится к Рафе. В спектакле это одновременно и он, и не он. Скорее, он представлен не как человек-гей, а как гей-икона», — приводит New York Times слова одного из авторов спектакля Питера Жиль-Шеридана.