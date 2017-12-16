Гаврилова: моя главная цель на следующий сезон — войти в топ-10

25-я ракетка мира австралийка Дарья Гаврилова рассказала о целях, которые ставит перед собой в преддверии следующего сезона.

«Моя главная цель — попасть в топ-10, это будет отличный результат. Мне очень нравится выступать в Австралии, местные болельщики здорово поддерживают меня. Я люблю общаться с публикой и не забочусь о контроле эмоций. Что бы я ни чувствовала, я не сдерживаю свои эмоции. Я всегда была такой, поэтому мы с тренерами знаем мои сильные стороны. Если я уверена в себе и энергична, то получаю больше шансов на победу», — приводит The Sydney Morning Herald.