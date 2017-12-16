Форже: не знаю, продолжит ли Кубок Лэйвера существовать без поддержки Федерера

Француз Ги Форже, бывший теннисист и капитан сборных Франции в Кубке Дэвиса и Кубке Федерации, нынешний директор «Мастерс 1000» в Париже, оценил перспективы Кубка Лэйвера — выставочных соревнований, которые впервые прошли в этом году вскоре после US Open.



«Знаю, некоторые теннисисты, игравшие на Кубке Лэйвера в этом году, не приедут туда в 2018-м. Они предпочтут час полёта до Праги дальнему полёту в США, поскольку видят, как частые перелёты и акклиматизация сказываются на их организме. Уверен, все оценят плюсы и минусы.



Не хочу выносить турниру приговор, к тому же на бумаге всё выглядит хорошо. Там отличная атмосфера, хорошие матчи и сильные игроки. Мы думали, что он поможет и в продвижении тенниса в целом, но он отрицательно повлиял на турниры в Базеле и Париже, как, наверное, и на более близко расположенные к нему в календаре соревнования.



Игроки не могут прийти к единому мнению по этому турниру. Он не даёт рейтинговых очков. Посмотрим, время рассудит. Сейчас Федерер продвигает и поддерживает этот турнир, но продолжит ли он существовать, когда Роджер перестанет делать это? Конечно, неофициальное соревнование при столь плотном турнирном графике может стать проблемой, и глава ATP Крис Кермод понимает это», — сказал Форже в интервью Le Figaro.