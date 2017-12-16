31-летняя индийская теннисистка Саня Мирза снялась с Australian Open — 2018 из-за травмы колена, сообщает Asian News International. В последние несколько лет Мирза выступает исключительно в парных разрядах, фактически завершив одиночную карьеру в 2012 году. Она успела завоевать один титул WTA в одиночном разряде и была 27-й ракеткой мира.



В паре Мирза поднималась на первую строчку и выиграла по три турнира «Большого шлема» в женском парном разряде и в смешанном разряде. Сейчас Саня занимает 12-ю строчку в парном рейтинг-листе.