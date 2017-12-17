Павлюченкова сходила на финал Клубного чемпионата мира «Реал» — «Гремио»

Россиянка Анастасия Павлюченкова побывала на Клубном чемпионате мира среди футбольных команд, прошедшем в Абу-Даби (ОАЭ). В этом соревновании принимают участие клубы из разных частей света, выступающие в разных континентальных турнирах. В финале действующий обладатель Кубка Либертадорес «Гремио» (Бразилия) встретился с мадридским «Реалом» (Испания), в прошлом сезоне выигравшим Лигу чемпионов. «Реал» победил со счётом 1:0, автором единственного гола стал португалец Криштиану Роналду.



Павлюченкова выложила фотографию с матча в своём «твиттере».