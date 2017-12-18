Айава: я не буду ошеломлена, когда выйду на корт Australian Open

Австралийка Дестани Айава поделилась эмоциями от победы в национальном плей-офф за «уайлд-кард» в основную сетку Открытого чемпионата Австралии. В финале она оказалась сильнее Тамми Паттерсон со счётом 6:4, 6:0.

«По ходу матча я просто стремилась уверенно выполнять свои удары. Это принесло результат. Я старалась не думать о возможной награде и продолжала бороться. После реализованного матчбола я ощутила огромное облегчение.

Я буду больше уверена в себе на Australian Open. Когда я выйду на корт, не буду ошеломлена. В этом году я была на всех четырёх турнирах «Большого шлема», так что готова к новому испытанию», — цитирует Айаву официальный сайт соревнований.