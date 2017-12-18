Де Минор: уровень моей игры в плей-офф за «уайлд-кард» на AO был прекрасен

Австралиец Алекс де Минор поделился впечатлениями от победы в финале национального плей-офф за «уайлд-кард» в основную сетку Australian Open над Алексом Болтом со счётом 6:2, 6:1, 6:7 (1:7), 6:1.

«Думаю, я действительно заслужил эту победу. Так происходит, когда по-настоящему сражаешься за что-то. Я очень доволен уровнем своей игры и с нетерпением жду австралийского лета. Однако я считаю, что ещё во многом могу прибавить. Тем не менее на этой неделе уровень моей игры был прекрасен. Кажется, я вообще не терял концентрацию», — цитирует де Минора официальный сайт турнира.