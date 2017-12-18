Надаль сыграет на выставочном турнире Fast4 в Сиднее

Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль сыграет на выставочном турнире Fast4, который пройдёт в Сиднее 8 января, сообщает Tennis World USA.

В Fast4 нет счёта «больше», сет играется до победы первого из игроков в четырёх геймах, при счёте 3:3 играется тай-брейк. Отметим, что ранее Надаль выступал с критикой новых правил проведения матчей, сказав, что попытки сделать теннис быстрее за счёт подобного формата — это неверное решение.

Ранее стало известно, что участие в турнире примут австралиец Ник Кирьос, болгарин Григор Димитров и немец Александр Зверев.