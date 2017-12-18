Шаповалов: я был ошеломлён, когда впервые увидел своё лицо на обложке журнала

18-летний канадец Денис Шаповалов, удостоившийся награды АТР «Восходящая звезда года», рассказал, как реагировал на свою раннюю славу.

«Меня очень быстро стали узнавать, особенно в Торонто. Спустя пару недель после US Open я отправился по торговым центрам города, и меня всё время останавливали. К счастью, сейчас ажиотаж снизился, и я вновь могут просто гулять. Но это было очень интересно, совсем не так, чем просто быть обычным студентом. Я был ошеломлён, когда впервые увидел своё лицо на обложке журнала», — цитирует Шаповалова Tennis World USA.