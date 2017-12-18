Н. Камельзон: Шарапова не сказала нет участию в турнире в Санкт-Петербурге

Директор турнира St. Petersburg Ladies Trophy Наталия Камельзон оценила вероятность участия в турнире, который пройдёт в Санкт-Петербурге с 29 января по 4 февраля 2018 года, россиянки Марии Шараповой.



«Не скрываем, что продолжаем переговоры и с Винус Уильямс, и с Машей Шараповой. От Маши есть ответ, что у неё загружен соревновательный план. Она пока не подтвердила участие, но никто и не сказал нет», — приводит слова Камельзон «Р-Спорт».

Ранее участие в соревнованиях подтвердили первая ракетка мира румынка Симона Халеп, француженка Кристина Младенович, россиянки Анастасия Павлюченкова и Екатерина Макарова, датчанка Каролина Возняцки и немка Юлия Гёргес.