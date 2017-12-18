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Федерер и С. Уильямс изображены на обложке буклета Australian Open-2018

Теннис

Открытый чемпионат Австралии представил официальный буклет первого в сезоне турнира серии «Большого шлема» 2018 года. На обложке издания изображены 23-кратная чемпионка Grand Slam американка Серена Уильямс и 19-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер.

Напомним, что Роджер и Серена являются действующими чемпионами соревнований. После победы в Мельбурне Уильямс объявила о том, что выступала на турнире беременной. В сентябре Серена родила дочь и намерена защищать титул.

Посмотреть фотографию можно в «твиттере» Australian Open.

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