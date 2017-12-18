Димитров: не хочу, чтобы из-за успехов ко мне было приковано больше внимания

Третья ракетка мира болгарин Григор Димитров поделился настроем на предстоящий сезон.

«Я долго и постепенно шёл туда, где нахожусь сейчас. Мне важно сохранять спокойствие и продолжать усердно работать. Думаю, я нашёл правильное направление, так что теперь необходимо придерживаться этого курса. Я не хочу, чтобы из-за успехов ко мне было приковано больше внимания прессы, хотя понимаю, что это неизбежно. Но главное, чтобы на меня это никак не повлияло. Я являюсь третьей ракеткой мира. Это помогает мне чувствовать себя комфортно и стремиться к большему», — приводит слова Димитрова официальный сайт Australian Open.