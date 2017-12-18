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Экс-тренер Джоковича: доминирование Новака прекратилось после «РГ»-2016

Теннис

Тодд Мартин, бывший тренер серба Новака Джоковича, объяснил причины успеха 30-летнего белградца.

«Новак обладает своеобразным стилем игры. Даже если он не показывает максимум, зрителям кажется, что он доминирует. Всё дело в его агрессивном и активном стиле игры. Однако это свойство его игры исчезло после „Ролан Гаррос“-2016. Он собрал карьерный „Большой шлем“, а затем получил травму», — приводит слова Мартина ESPN.

Джокович, поменявший в прошлом сезоне большую часть команды, вернётся на корт на выставочном турнире в Абу-Даби.

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