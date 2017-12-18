Вавринка: после операции задумывался о завершении карьеры

Девятая ракетка мира швейцарец Станислас Вавринка рассказал, что он чувствовал во время вынужденного перерыва в выступлениях из-за травмы.

«Когда я восстанавливался после операции, то задумывался о завершении карьеры. Это было не конкретное решение, а скорее, общее ощущение, которое появляется после четырёх месяцев бездействия. Когда ты не можешь ходить, то в любом случае начинаешь сомневаться во всём, теряешь уверенность.

Я бы не справился с этим, если бы не люди, которые отлично знают меня и мой организм. Плюс родные и близкие помогали мне преодолеть одиночество и нехватку эмоций», — приводит слова Вавринки Le Matin.