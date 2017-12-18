Аннакон: не исключаю, что Федерер может догнать Надаля в личном противостоянии

Пол Аннакон, бывший тренер швейцарца Роджера Федерера, заявил, что 19-кратный победитель турниров серии «Большого шлема» не переживает из-за отрицательной статистики личного противостояния с испанцем Рафаэлем Надалем.

«Статистика личных матчей с Надалем ничего не значит для Роджера. Да, он проиграл на восемь матчей больше, чем выиграл, ну и что? Он доволен тем, чего смог достичь за карьеру. Я не слышал, чтобы он ставил перед собой цель превзойти Рафу в личном противостоянии. Но я не исключаю, что он сможет догнать испанца. Если он ещё приблизится в ближайшее время, то всё возможно», — приводит слова Аннакона ESPN.

Федерер 15 раз обыграл Надаля, потерпев 23 поражения.