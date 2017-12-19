Бенчич: когда я входила в топ-10, играла гораздо больше, чем было нужно

Швейцарка Белинда Бенчич рассказала о своём возвращении на корт после операции на кисти. Уроженка Флавиля завершила год 15 победами подряд. Она начнёт сезон на Кубке Хопмана, где сыграет в дуэте с Роджером Федерером.

«Я следила за результатами, когда сама не могла играть. Даже когда я весь день провожу на турнире, вечером всё равно включаю теннисный канал. После операции я смотрела «Ролан Гаррос». Я очень скучала по теннису. Следила за всеми матчами и знала все результаты. Семь теннисисток претендовали на первую строчку рейтинга, это было настоящее сумасшествие. Напряжение было огромным. Это показывает, что достичь вершины стало возможным для всех. Возняцки здорово провела Итоговый чемпионат.

Однако я была рада вернуться на небольшие турниры. Я ощущала меньше давления, внимания ко мне также было меньше. Я хотела сама заработать шанс вернуться на турниры WTA и не собиралась обращаться за «уайлд-кард», а затем проигрывать в первых раундах. Я хотела сыграть как можно больше.

Когда я входила в топ-10, то играла гораздо больше, чем следовало. Это стало уроком. Однажды все топ-игроки проходят через это, нужно с этим справиться и стать сильнее. Я провела немало времени дома, со своей командой и готовилась вернуться. Это было нелегко, я была опустошена, но опыт получила огромный», — цитирует Бенчич WTA Insider.