Герасимов и Соболенко признаны лучшими игроками года в Беларуси

18 декабря в Зале олимпийской славы Национального олимпийского комитета Беларуси впервые состоялось торжественное вручение награды «Теннис – итоги 2017 года».

Лучшим теннисистом года в Беларуси был признан Егор Герасимов. Теннисисткой года стала Арина Соболенко.

В номинации «Прорыв года» первенствовала Вера Лапко. Командой года стала женская сборная Беларуси в Кубке Федерации (Александра Саснович, Арина Соболенко, Вера Лапко, Ольга Говорцова, Лидия Морозова).

Саснович также получила награду «Характер года», сообщает официальный сайт НОК Беларуси.