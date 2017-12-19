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Герасимов и Соболенко признаны лучшими игроками года в Беларуси

Теннис

18 декабря в Зале олимпийской славы Национального олимпийского комитета Беларуси впервые состоялось торжественное вручение награды «Теннис – итоги 2017 года».

Лучшим теннисистом года в Беларуси был признан Егор Герасимов. Теннисисткой года стала Арина Соболенко.
В номинации «Прорыв года» первенствовала Вера Лапко. Командой года стала женская сборная Беларуси в Кубке Федерации (Александра Саснович, Арина Соболенко, Вера Лапко, Ольга Говорцова, Лидия Морозова).

Саснович также получила награду «Характер года», сообщает официальный сайт НОК Беларуси.

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