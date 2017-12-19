Рублёв и Хачанов сыграют на турнире в Галле в июне 2018 года

Россияне Андрей Рублёв и Карен Хачанов сыграют на турнире в Галле, который пройдёт с 18 по 24 июня 2018 года, сообщает Tennis World USA.

“Мы всегда стараемся находить молодых талантливых игроков, как в своё время было с Роджером Федерером. Болельщиков ждут просто выдающиеся теннисные дни”, — сказал директор соревнований Ральф Вебер.

Участие в турнире ранее подтвердили Федерер, австриец Доминик Тим, японец Кей Нисикори и немец Александр Зверев. Роджер является действующим победителем этих соревнований.