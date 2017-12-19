Димитров обошёл Халеп в борьбе за звание спортсмена года на Балканах

Победитель Итогового чемпионата ATP 2017 года, третья ракетка мира болгарин Григор Димитров признан лучшим спортсменом Балкан в уходящем году, сообщает Tennis World USA. Второе место заняла первая ракетка мира румынка Симона Халеп. Третьим стал легкоатлет Рамиль Гулиев.

В 2017 году Димитров также выиграл турниры в Брисбене, Софии и Цинциннати.

«Хорошая работа приносит хорошие результаты. Настойчивость, уверенность и полная преданность делу всегда приносят плоды. Это был особенный год для меня и моей команды. Хочу поблагодарить свою семью и команду, которые всегда верили в меня», — сказал Димитров.