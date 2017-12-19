Иванишевич во второй раз женился

Победитель Уимблдона 2001 года в мужском одиночном разряде, бывшая вторая ракетка мира хорват Горан Иванишевич женился на телеведущий Нивес Чанович. Церемония, состоявшаяся в Загребе, прошла в узком кругу, сообщает Tennis World USA.

Венчание Горана и Нивес состоялось летом. Теперь они планируют провести медовый месяц в Австралии. Горан в январе сыграет на турнире легенд Australian Open.

В 2009 году Иванишевич женился на Татьяне Драгович, у них родилось двое детей. Позднее Горан и Татьяна развелись.