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Тарпищев: кризис в теннисе РФ, который был на протяжении пяти лет, закончился

Теннис

Президент Федерации тенниса России, член Олимпийского комитета России и Международного олимпийского комитета Шамиль Тарпищев ответил на вопрос о том, смогут ли россияне в ближайшее время побороться за победу на турнирах «Большого шлема».

«У нас сейчас большая плеяда молодых талантливых спортсменов. То же самое касается ребят. Кризис, который был на протяжении пяти лет, закончился. Я думаю, что через два-три года у нас будет новый подъём», — сказал Тарпищев в программе «От первого лица» на канале Федерации тенниса России в YouTube.

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