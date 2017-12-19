Новым тренером Чорича стал Пьятти

Новый тренером хорватского теннисиста Борны Чорича стал итальянский специалист Риккардо Пьятти, который в ноябре прекратил сотрудничество с канадцем Милошем Раоничем. Ранее Пьятти также работал с представителем Франции Ришаром Гаске.

«Риккардо, Далибор Сирола и Клаудио Зималья — это команда, обладающая необходимыми знаниями и опытом. Я уверен, что это лучший вариант для меня», — приводит слова Чорича официальная страница канала Super Tennis в «Фейсбуке».

В 2017 году Чорич выиграл турнир в Марракеше.