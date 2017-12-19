Монова, Яшина и Дорошина вышли во второй круг турнира ITF в Индии

Россиянка Полина Монова, посеянная под вторым номером на турнире категории ITF в Нави-Мумбаи (Индия) с призовым фондом $ 25 тыс., в первом круге не отдала ни гейма местной теннисистке Аканкше Ниттуре. За выход в четвертьфинал 24-летняя Полина, занимающая 174-е место в рейтинге WТА, поспорит с австралийкой Кайлой Макфи (Q), которая переиграла ещё одну представительницу России Анну Моргину — 3:6, 6:1, 6:2.

Ольга Дорошина (Q) взяла верх над Мариной Мельниковой со счётом 4:6, 6:0, 6:2, а Екатерина Яшина (Q) победила украинку Анастасию Васильеву — 6:4, 6:3.