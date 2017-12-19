Ястремская: какое место в рейтинге WТА меня устроит? Всё в моих руках

188-я ракетка мира украинка Даяна Ястремская поделилась воспоминаниями от дебюта на турнире WТА, который состоялся в Стамбуле, а также рассказала о целях на будущее.

«Я прекрасно помню поддержку болельщиков на турнире в Стамбуле. Мне было приятно играть на турнире WТА в городе, где я тренируюсь. Первые победы на соревнованиях WТА всегда останутся в моей памяти. И, конечно, самые сильные эмоции я испытала на юниорском Уимблдоне. Каждый раз, когда я вспоминаю тот турнир, одновременно смеюсь и плачу. Я хочу вновь погрузиться в невероятную атмосферу Уимблдона, почувствовать нереальную энергию людей и фанатов.

Я хочу закрепиться на уровне WТА. Это моя главная цель на данный момент. Я готова работать ради этого. Какое место меня устроит? Всё в моих руках", — приводит слова Ястремской официальный сайт WТА.