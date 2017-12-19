Кьюдинелли: успех не изменил Федерера, он по-прежнему реально смотрит на вещи

Швейцарец Марко Кьюдинелли, завершивший карьеру по окончании минувшего сезона, поделился мнением о своём соотечественнике Роджере Федерере.

«Мы с Роджером дружим так же, как с любым другим моим другом. В основе наших отношений лежат доверие, честность и возможность положиться друг на друга. Я знаю Роджера с детства и могу сказать, что успех никак не изменил его, он по-прежнему очень реально смотрит вещи. Сейчас мы видимся не очень часто, но когда это происходит, мы отлично проводим время», — приводит слова Кьюдинелли Daily Express.