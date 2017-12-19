Бердых: в 2018 году постараюсь играть только тогда, когда буду в хорошей форме

19-я ракетка мира чех Томаш Бердых выразил разочарование в связи со своими результатами в минувшем сезоне.

«Конечно, я не очень доволен прошлым сезоном. Его нельзя назвать успешным. По-настоящему хорошо я сыграл только на Уимблдоне, где дошёл до полуфинала. Я не ставлю конкретных целей на следующий сезон. Главное, оставаться здоровым. Я постараюсь играть реже, чтобы отдыхать между турнирами и играть только тогда, когда буду в хорошей форме. Надеюсь, этот подход поможет мне добиться большего», — приводит лова Бердыха Tennis World.