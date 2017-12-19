Свитолина: по моему стилю игру видно, что ассоциирую себя с бульдогом

Шестая ракетка мира, украинка Элина Свитолина, родившаяся в Год собаки, рассказала о своём сходстве с этим животным.

«Пожалуй, могу сказать, что я во многом схожа с описаниями собаки. Всегда доверяю кругу друзей, он у меня достаточно узкий, но я им доверяю на 100%, и они знают, что всегда могут положиться на меня, в любой ситуации. В жизни я более спокойный человек, нежели когда играю на корте, где характер меняется во время матча и я могу быть более агрессивной. Но вне спорта люблю уют, комфорт и спокойствие.



С какой породой себя ассоциирую? Мне кажется, мне больше подойдет бульдог. Думаю, это видно по моему стилю игры и характеру на корте. Считаю, многие люди могут это подтвердить. Я не особо выделяю этот год, поскольку не обращаю внимания на гороскопы и стараюсь жить сегодняшним днем. Мне важно провести год здоровой, без травм и чтобы окружающие меня люди были в полном порядке», — цитируют Свитолину «Вести».