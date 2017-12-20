Димитров: если кто и способен триумфально вернуться, так это Маррей

Третья ракетка мира болгарин Григор Димитров оценил шансы британца Энди Маррея на удачное возвращение в АТР-тур, а также прокомментировал роль Дани Вальверду в своих успехах.

«Если кто и способен на триумфальное возвращение, так это Энди. Он собирается доказать, что его голова сильнее проблем с бедром. Таков Энди. Я желаю ему всего наилучшего. Уверен, что он скоро поправится и мы вновь увидимся с ним на корте.

Что касается Вальверду, то его вклад в мои успехи трудно переоценить. Он знает теннис изнутри, отлично понимает игру и обладает огромным трудолюбием. Каждый член моей команды работал на своём месте, и вместе мы добились отличных результатов», — приводит слова Димитрова Tennis World.