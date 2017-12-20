На Украине посвятили Свитолиной песню и видеоклип

Украинская группа Funky Fresh исполнила песню «Lets play & win», посвящённую шестой ракетке мира Элине Свитолиной, и представила видеоклип на эту композицию.



«Мне очень хотелось, чтобы об Элине Свитолиной узнало как можно больше людей. Так и возникла идея этого видео, которое мы сняли вместе с ребятами из днепровского бэнда Funky Fresh. Особая благодарность спортсменам, которым понравилась идея и они снялись в нашем клипе, тем самым показав что все спортсмены поддерживают друг друга», — сказал автор идеи клипа Руслан Лещенко, которого цитирует Trust.ua.



Отметим, что в англоязычной версии клипа снялись олимпийская чемпионка по академической гребле Анастасия Коженкова, экс-футболист сборной Украины Владимир Езерский, а также известный украинский вейкбордист Дмитрий Массалов.

Посмотреть видео можно в YouTube DOKINO.