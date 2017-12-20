Шарапова и В. Уильямс не попали в число участниц турнира в Санкт-Петербурге

Стал известен окончательный заявочный лист на турнир в Санкт-Петербурге, который пройдёт на харде с 29 января по 4 февраля 2018 года. Отметим, что в списке отсутствуют россиянка Мария Шарапова и американка Винус Уильямс, с которыми организаторы вели переговоры. Таким образом, они смогут сыграть в Санкт-Петербурге только в случае предоставления им «уайлд-кард».

Среди 20 теннисисток, включённых в заявочный лист, четыре игрока топ-10: румынка Симона Халеп, датчанка Каролина Возняцки, латвийка Елена Остапенко и француженка Каролин Гарсия, а также три россиянки: Анастасия Павлюченкова, Дарья Касаткина и Екатерина Макарова.